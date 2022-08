Na haar echtgenoot en moeder is Liliane Saint-Pierre nu ook haar plusvader kwijt: “Het is heel snel gegaan”

BV Laura Lieckens uit ‘Blind getrouwd’ verwelkomt zoontje: “Wat zien we je ongeloof­lijk graag”

Laura Lieckens leerden we in 2020 kennen tijdens ‘Blind getrouwd’. De Turnhoutse leerde na dat - helaas misgelopen - avontuur Yorben De Backer kennen, met wie ze nu haar eerste kindje verwelkomt. Het leuke babynieuws maakte ze zelf bekend op Instagram. “Liefste Eben, welkom in deze vreemde, maar wondermooie wereld.”

10 augustus