Na forfait wegens stemproblemen: Alex Agnew staat opnieuw op de planken

Op het sociale medium Instagram kondigt een enthousiaste Alex Agnew zijn terugkeer aan naar het podium. Dat doet hij met een foto waarop te zien is hoe hij vrolijk in de lucht trapt. Bij het beeld schrijft hij: “Back in business and ready to kick ass! Ninove, here we come!” De komiek is er dus volledig klaar voor, zo blijkt.

Stemproblemen

Begin februari liet een teleurgestelde Agnew op Instagram weten dat hij genoodzaakt was om zijn voorstellingen ‘Wake me up when it’s over’ en ‘The Doors performed by Alex Agnew’ te verplaatsen. Zo schreef hij: “Zondag ben ik opgestaan en kwam ik tot een constatatie dat mijn stem weg was. Helaas is dat sindsdien nog niet gebeterd. Performen zonder stem is onmogelijk en dat betekent dat de shows van deze avond in het Concertgebouw en van zaterdag 4 februari te CC De Biekorf te Lebbeke niet kunnen doorgaan.” Hij vervolgde: “Ik keek er zelf enorm naar uit, maar spijtig genoeg zorgen de aanhoudende stemproblemen dat de show zal moeten worden verzet. Toch wil ik mij hiervoor verontschuldigen.”