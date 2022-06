Na breuk tussen Tom Waes en Mieke: kan je té lang verloofd zijn? “Soms voel je bij één van de twee een diepe frustratie”

BV Miette uit ‘Mijn pop-uprestau­rant’ is in het huwelijks­boot­je gestapt

Fans van ‘Mijn pop-uprestaurant’ zullen Miette Dierckx (28) ongetwijfeld nog kennen. De blondine startte in 2016 samen met Willem het restaurant Jalapeño Loco, maar greep net naast de overwinning. Op liefdesvlak heeft Miette duidelijk iets meer geluk. Ze is namelijk in het huwelijksbootje gestapt met haar nieuwe liefde Jonas.

24 mei