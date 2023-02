Na 40 dagen radiostilte keert Rani De Coninck terug naar ‘Joe’: “Morgen probeer ik weer live te gaan met al het verdriet in mijn hart”

“Hey Raf, ‘t is van vorig jaar, net voor Kerst, geleden dat ik te horen was op ‘Joe’. Maar pas vorige week heb ik jou en iedereen vertelt over de reden van mijn radiostilte. Merci trouwens Raf, om dat zo gevoelig over te brengen aan de luisteraar. Ik kreeg een stroom van liefdevolle en meelevende reacties binnen de voorbije dagen. We hebben echt de beste, warmste, liefste en zachtste luisteraars op aarde. Dat zei ik ook aan onze baas Robin. Een paar dagen geleden vroeg hij mij of de bergen mij geen deugd zouden doen. ‘Misschien is het wel ideaal om daar in de eeuwige sneeuw, vanop afstand, weer eens met Raf achter de micro te kruipen’, zei hij. Zijn vraag verraste me een beetje maar maakte me ook blij. Vandaag is het exact 40 dagen geleden dat wij samen te horen waren. Een beetje zoals in de Bijbel: 40 dagen vasten of 40 dagen zonder vlees. Voor mij dus als 40 dagen zonder radio. Mijn verdriet van vroeger is niet verdwenen door mijn periode van ‘radiovasten’. Nee, juist niet. ‘t Is verdriet van vandaag geworden. En dat is goed. Ik moet het niet langer binnenskamers onderdrukken want ik heb het kunnen delen. En daarom wil ik dat wel proberen, Raf, daar in die verre bergen. Gedragen door die warme gloed van onze luisteraars probeer ik morgen weer live te gaan. Mét al het verdriet in mijn hart en hopelijk snel ook weer met mijn luidste lach. Want dat is het leven. Smart en plezier horen samen. En ik wil ze liefst ook zo snel mogelijk samen laten horen.”