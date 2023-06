Na 14 bewogen jaren: ‘jodelmeisje’ Laura Omloop maakt comeback én gaat weer jodelen

Hoe is het nog met ‘jodelmeis­je’ Laura Omloop (23)? “Na alles wat er gebeurd is, wil ik gewoon weer op het podium staan, als mens onder de mensen”

Het is ondertussen al dertien jaar geleden sinds Laura Omloop (23) in haar schattige gele rokje stond te jodelen op het podium van het Junior Eurovisiesongfestival in Nederland. Haar muzikale carrière ging van start, maar na enkele jaren leek ze van de scène verdwenen te zijn. Nu is ze weer helemaal terug en klaar om zich volledig op haar muziek te storten. In haar nieuwste single bezingt ze haar liefde voor de stad Lier, waar ze geboren en getogen is. Wij vroegen haar hoe het met haar gesteld is en wat we zoal mogen verwachten: “Ja, er gaat een nieuwe jodelsong komen!”