Mysterie rond de toekomst van Caroline Maes in ‘Familie’: “Misschien verdwijnt ze wel helemaal uit de reeks”

BV Ann Reymen over haar preventie­ve borstampu­ta­tie: “Ook mijn dochters gaan ooit die keuze moeten overwegen”

In 2015 kreeg Radio2-presentatrice Ann Reymen (46) te horen dat ze belast was met het borstkankergen. Daarom besloot ze om haar borsten preventief te amputeren. In de podcast ‘Schone Vrouwen' vertelt de Radio 2-stem openhartig over het intense traject. Van een zorgwekkende diagnose, ziekenhuisbezoeken en meerdere plastische chirurgen tot het herstel en de littekens. “De liposuctie was vreselijk pijnlijk. Ik zag zwart van mijn knieën tot mijn oksels.”