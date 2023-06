Muzikant Tom Pintens lijdt aan darmkanker en is ongeneeslijk ziek: “Ik besef dat ik naar m'n lichaam moet luisteren”

Tom Pintens ontdekte z'n ziekte in het voorjaar van 2022. “Ik was kortademig, moest vaak hoesten en had ernstige buikpijn”, zegt hij in ‘Het Nieuwsblad’. Zes weken later volgden de scan en het verdict: kanker in de dikke darm, met uitzaaiingen in lever en longen. “Een operatie kon niet, maar de chemotherapie sloeg wel meteen aan. Na zes maanden kwam er een pauze, en toen bleek dat mijn lichaam het toch niet alleen aankon en de tumor alweer aan het groeien was. Rond de kersttijd ging het heel slecht: ik sliep amper, had pijn, zag de hele tijd beelden die geen betekenis hadden. Dat was megavermoeiend. Op oudejaarsavond met vrienden ben ik twee keer twintig minuten uit mijn bed gekomen. Ik was totaal uitgeput.”