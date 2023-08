Muzikant Tom Pintens (49), mentor van Tamino, overleden aan darmkanker

Tom Pintens is overleden na een zware strijd tegen darmkanker. De ziekte werd bij hem ontdekt in het voorjaar van 2022 en het werd al snel duidelijk dat er sprake was van uitzaaiingen in lever en longen. Na een korte periode van hoop, bleek dat genezen niet meer mogelijk was. In juli getuigde de muzikant nog over zijn ongeneeslijke ziekte. Pintens wilde het einde nog even uitstellen, klonk het toen. “Zolang het voor mij en mijn omgeving comfortabel is, wil ik door doen”, zei hij.

Pintens was erg actief als muzikant. Hij had een lange carrière als zanger, gitarist en pianist bij verschillende bands. Een eerste project was de groep Flowers for Breakfast, die hij oprichtte met Tine Reymer. Dan over naar Zita Swoon, de groep van Stef Kamil Carlens die destijds nog A Beatband heette. Als lid van Think of One en 2000 Monkeys maakte Pintens heel wat festivals onveilig. In de band Roosbief werkte de Belg even goed samen met Nederlandse collega’s en sinds 2012 was hij ook lid van Het Zesde Metaal, met frontman Wannes Cappelle.