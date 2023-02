Moora Vander Veken duikt vier jaar na exit uit ‘Thuis' weer op: “Het is lang geleden, I know”

Tot vlak voor corona woonde ze in New York en Londen, waar ze acteerworkshops volgde en haar passie voor fotografie ontwikkelde, maar iets meer dan twee jaar is Moora opnieuw thuis in Antwerpen. Ze dook al op in telenovelle ‘Lisa’, en dat bleek een voorproefje. “Ik heb het voorbije jaar zowel een rol in de reeks ‘Ferry’ mogen spelen, als in ‘Alter Ego’ dat binnenkort op tv te zien is. Én ik heb voor het eerst in het Duits geacteerd, een hoofdrol zelfs in de film ‘Pony horst’. Een paardenfilm (en dus een knipoog naar haar beginperiode in de Ketnetserie ‘Amika’, red.) die enkel in de Duitse zalen zal uitkomen”, vertelt Moora. “Ik ben heel benieuwd naar dit jaar, want er zitten nog coole projecten aan te komen.”