Moeder (81) van Pat Krimson overleden: "Het verlies gaat ondraaglijk zijn”

“Mama is dit weekend van ons heengegaan. Ze is heel rustig en vredig ingeslapen”, begint Patrick Claesen, zoals Pat Krimson echt heet, zijn bericht. “Gerda was echt op, de strijd was helemaal gestreden. Woorden schieten mij momenteel tekort en het verlies gaat ondraaglijk zijn.”

Krimson houdt warme herinneringen over aan zijn moeder. “Mama, onze band was zo fijn, zo warm, met niets te vergelijken. Bedankt voor het leven en de liefde, bedankt om zo’n fantastisch sterke mama te zijn. Je was altijd zo blij en fier als ik ging optreden. Ik zal speciaal voor jou nog harder mijn best doen, lieve mama, en mij optrekken aan uw woorden: ‘The show must go on’. Ik mis u nu al enorm.”

(lees verder onder de foto)

Volledig scherm In juni vierde Gerda haar 81ste verjaardag. "Gelukkige verjaardag mama", schreef Pat Krimson toen op Instagram. © Instagram @pat.krimson

Woonzorgcentrum

Gerda leed aan dementie en verbleef al enige tijd in een woonzorgcentrum. Tijdens de afgelopen lockdowns had ze het er erg moeilijk mee dat haar zoon en kleinkind (Pats dochter Troy) haar niet mochten bezoeken. Toen de coronamaatregelen wegvielen, was dat voor Gerda dan ook een grote opluchting: “Het doet haar deugd om haar kleinkind te zien, al herinnert ze zich soms haar naam niet meer. Ze heeft nood aan onze gesprekken”, zei de dj toen in ‘Story’.

Hij gaf wel toe dat de dementie zijn moeder, die vroeger kapster was, haar parten speelde: “Dan zegt ze bijvoorbeeld dat ze mijn haar zal kleuren wanneer ze thuis is. Ik moet haar vooral gelijk geven en meegaan in haar verhaal. Anders wordt ze boos. Het is niet altijd makkelijk, maar we proberen van elke dag iets leuks te maken.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

LEES OOK: