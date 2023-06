Missie geslaagd: broers Average Rob en Arno The Kid halen finish van Ironman

BV“Zelfs al moet ik de laatste kilometers wandelen in plaats van lopen, ik moet en zal die finish halen.” Met die ingesteldheid startte Robert Van Impe (31), beter bekend als Average Rob, samen met zijn broer Arno The Kid (24) zondag aan de Ironman in het Oostenrijkse Kärnten-Klagenfurt. Na 3,8 km zwemmen, 180 km fietsen en 42 km lopen haalde het duo de finish.

Zondag om 3.30 uur begonnen Average Rob en Arno The Kid aan de spectaculairste uitdaging van hun leven. Zes maanden hard trainen heeft duidelijk z'n vruchten afgeworpen. Zelfs de pijnlijke voetblessure - die Average Rob enkele weken geleden opliep - kon hem niet tegenhouden om de Ironman tot een goed einde te brengen. De Youtuber bereikte de finish in 12 uur 26 minuten en 19 seconden. Zijn broer Arno The Kid volbracht zijn missie dan weer in 15 uur, 39 minuten en 46 seconden.

De twee waren dan ook vastberaden om de wedstrijd te voltooien. “Rob en ik hebben het nodig dat iemand zegt dat een uitdaging moeilijk of onmogelijk wordt. Dan zijn we niet meer te stoppen”, klonk het eerder deze week bij Arno. En daar ging Average Rob volmondig mee akkoord: “Niets kan me tegenhouden. Het is toegelaten om te wandelen - en desnoods strompel ik wel over de eindmeet. Dit gaat ons lukken.”

Strak trainingsschema

Naar aanloop van de wedstrijd kreeg het duo steun van triatleet-kampioenen Frederik en Luc Van Lierde. Die zijn dan ook zeer trots op de broers. Dat liet Frederik weten op Instagram. Zes maanden lang volgden Average Rob en Arno The Kid een strak trainingsschema van de coaches. “We hebben zowat elke dag getraind, soms zelfs twee keer per dag. We wisselden de sporttakken af. Op maandag stond bijvoorbeeld zwemmen op het programma, op dinsdag fietsen en lopen, enzovoort. Zondag was gereserveerd voor lange fietstochten”, vertelden de twee eerder deze week.

Later deze week volgt nog een video van de prestaties van de broers. Het verloop van de wedstrijd werd namelijk gefilmd voor het YouTube-kanaal van Average Rob.

