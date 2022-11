“Misschien luisteren de relschoppers wel naar het Marokkaanse team?”: vrouw van Adil El Arbi over de WK-rellen

Het begon als iets wat een leuke namiddag moest worden: ook Loubna en haar man Adil stonden in de startblokken om mee te gaan in de voetbalgekte. Voor welke ploeg ze stemden, bleek een moeilijke keuze. Beiden wonen en werken in ons land, maar ze hebben Marokkaanse roots. Dus droeg het koppel een supporterssjaal van de twee landen. Na afloop van de wedstrijd liep het jammer genoeg volledig mis. Onder andere in Brussel braken heftige rellen uit. “Zo jammer dit”, deelde Loubna bij een artikel over de gebeurtenissen. “In Marokko zouden ze dit nooit doen. Elke keer opnieuw. What a shame.”