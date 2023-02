Miss België Emilie Vansteenkiste stopte met studies om voor zieke mama te zorgen: “Voor haar dood schreef ze mij nog in voor de verkiezing”

BV Karin Jacobs begrijpt niets meer van het heersende schoon­heids­ide­aal: “Je van jongsaf laten volspuiten met fillers, het idee alleen al doet me huiveren”

“Endometriose is géén kanker, maar als je pech hebt, ben je in drie dagen dood.” Dus liet Karin Jacobs (62) haar baarmoeder en eileiders wegnemen, waardoor ze op haar 42ste in de menopauze terechtkwam, zónder last te hebben van vapeurs. Twintig jaar later speelt ze in een komedie met de naam... ‘Vapeurs’. In een interview met ‘Dag Allemaal’ vertelt de moeder van Jelle en Clara Cleymans nu openhartig over haar strijd tegen de menopauze, haar rol als oma en haar job als uitvaartmoderator. “Soms kom ik thuis van een uitvaart en zit ik al wenend in de auto.”

5 februari