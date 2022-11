Miss België Chayenne bereidt zich voor op Miss Universe: “Ik ben blij dat ik haatcomments krijg”



BVVrijwel meteen na haar kroning werd Miss België Chayenne Van Aarle (23) onder de verwijten bedolven - van “omkoperij van de jury” tot “te veel plastische chirurgie”. En dat is nog steeds zo. “Ach, alleen maar complimentjes krijgen, is een teken dat je niet groeit”, relativeert Van Aarle, die zich voorbereidt op Miss Universe. Miss België-organisatrice Darline Devos schat haar kansen alvast hoog in. “Haar levensverhaal leest als een sprookje. Plus: ze is geen grijze muis, maar een echt podiumbeest.”