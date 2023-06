Milo, Belle of Solange? CAMILLE roept fans op om titel van haar telenovelle te kiezen

“Binnenkort starten de opnames van de telenovelle op VTM. Ik heb er superveel zin in, maar we hebben één probleem: we hebben nog geen naam voor mijn personage”, aldus CAMILLE. Unicum. De nieuwe muzikale telenovelle met het ‘#LikeMe’-gezicht in de hoofdrol heeft nog geen titel. De hulp van de kijker wordt ingeschakeld. Er zijn nog drie namen in de running: ‘Milo’, ‘Belle’ en ‘Solange’. En die zijn niet uit de lucht gegrepen. “Milo was vroeger mijn bijnaam op school. Ik had ooit Camille slordig geschreven waardoor de ‘e’ op het einde een ‘o’ leek. Sindsdien noemde iedereen mij dus Milo.” Belle is de afkorting van de naam van haar mama Isabelle en Solange is de naam van haar overgrootmoeder, die vroeger zangeres was. “De gekozen naam met de meeste stemmen wordt niet alleen mijn naam in de telenovelle, maar ook de titel van de telenovelle.”

KIJK. Jij kan mee de naam van CAMILLE’s nieuwe telenovelle kiezen

Zomerhit?

De Vlaamse popprinses is dan ook niet alleen van plan om de hitlijsten, maar ook het kleine scherm te veroveren. Zo loste ze recent nog haar nieuwe zomersingle ‘Rihanna’, waarvoor ze samenwerkte met de Cubaanse topmuzikant Pedrito Martinez. Het nummer werd instant populair op TikTok. “‘Rihanna’ staat op nummer één in de Vlaamse Top 10 én is de meest gestreamde Vlaamse release op Spotify", aldus haar manager William Vaesen. “Met het nummer wil CAMILLE vooral de mensen een zomers gevoel geven.” Het succes doet de vraag rijzen of ze dan ook zal meedingen naar ‘Zomerhit 2023'. “Een wedstrijd winnen? Daar zijn we minder mee bezig. Iedereen doet zijn best en we gunnen iedereen succes. Maar als we genomineerd zijn, gaan we uiteraard voor de trofee!”

(Lees verder onder het Instagrambericht)

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Eind augustus verschijnt haar nieuwe album ‘Magie’, meteen ook de naam van haar show waarmee ze het Sportpaleis op 4 en 5 mei 2024 in vuur en vlam zal zetten. Maar dat haar ambities verder reiken dan onze landsgrenzen is al langer bekend. CAMILLE timmert ook volop verder aan haar muzikale carrière in Duitsland. Na de release van haar eerste Duitse single ‘Feuerwerk’, zal ze ook haar hits ‘Diamant’ en ‘Geen Tranen Meer Over’ vertalen in het Duits. Dat bekende ze aan Qmusic-stemmen Maarten en Dorothee in de ochtendshow. “Ik heb een deal voor drie singles en een album in Duitsland.” Of haar doorbraak bij onze oosterburen een succes is, blijft nog even afwachten aldus haar manager. “Eind 2024 zullen we weten of het gelukt is of niet.”

KIJK. Camille: “Er komt ook een Duits album aan”

KIJK. CAMILLE bracht haar nieuwe hit, ‘Rihanna’, al op Qmusic

Lees ook: