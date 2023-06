‘Million Dollar Island’-deelnemer Björn heeft “meerdere partners”: “In één vrouw vind ik niet wat ik wil”

BV De levensles­sen van Carl Huybrechts: “Dat de rechtsback van Kortrijk meer verdient dan een hartchi­rurg is van de pot gerukt”

“Ik ben een open boek met een groot bakkes.” Carl Huybrechts (71) typeert zichzelf raak, maar dat hij ook een klein hartje heeft, daar loopt hij minder mee te koop. Al kan hij het niet wegstoppen terwijl hij in ‘Dag Allemaal’ vertelt over de soms harde lessen die het leven hem leerde. Open en bloot praat hij over z’n zware depressie, z’n vertrek bij de BRT en de roddel dat hij geen vrouwen wou op de sportredactie. “Rik De Saedeleer zei me op het eind van zijn leven: ‘Weet je dat je een lieve mens bent?’ Zo had niemand me ooit genoemd, het raakt me nog altijd.”