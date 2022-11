“Mijn hart stond even stil toen Charlotte viel”: de vrouw van Gunther Levi brak vier ruggenwervels na ongelukkige val

BV Hoofdscena­rist van ‘Familie’ moest stoppen door diagnose MS: “De job ging ten koste van mijn gezondheid”

“Ik mis mijn ouwe ik, de man die cool was, druk bezig, en overal succes had. Mijn nieuwe ik focust zich dan maar op de dingen die wél nog kunnen”, vertelt Dirk Nielandt (58) in ‘Dag Allemaal’. Vier jaar nadat MS z’n leven overhoop haalde, beschrijft hij in ‘Chronisch genezen’ hoe een nieuwe levensstijl en positieve ingesteldheid helpen om te leven met deze ongeneeslijke ziekte.

11 november