"Mijn begrafenis is al geregeld én betaald": Koen Crucke onherkenbaar als terminaal zieke man in nieuwe kortfilm

BVIn de nieuwe kortfilm ‘Passé’ duikt een haast onherkenbare Koen Crucke (70) op, die een terminaal zieke man speelt. “Zo fijn om in de huid van zo’n serieus personage te kruipen”, vertelt de acteur in ‘Primo’. De rol deed hem bovendien nadenken over z’n eigen levenseinde en hoe hij met de dood omgaat. “Ik ben geen opgever. In een hoekje kruipen, ligt niet in mijn aard.”