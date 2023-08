“Mijn Amerikaanse lief was haar body double voor naaktscènes”: zo kon Sven De Ridder Kim Basinger ontmoeten

BV De heilige plek van ‘Thuis’-actrice Lynn Van den Broeck: “Eerst ziek van de stress en dan... het zaligste gevoel ooit”

Recent maakte ze op sociale media haar verloving bekend met haar ‘Thuis’-collega Mathias Vergels (31). Maar terwijl Lynn Van den Broeck (30), die Viv speelt in de VRT-soap, nog volop nageniet van deze memorabele gebeurtenis, praat ze in ‘Primo’ over de plek die óók magie in haar leven brengt: een theaterzaal. In een uitgebreid interview verklapt ze hoe haar liefde voor acteren werd aangewakkerd, deelt ze wie haar grote idolen zijn en staat ze stil bij de stress die een voorstelling met zich meebrengt. “Op de dag van een première vind je me voortdurend op het toilet.”