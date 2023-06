Michel Van den Brande heeft huidkanker: “Ik ben er even niet goed van”

BV The Starlings kijken na hun eerdere miskraam uit naar de geboorte van hun kindje: "Ik mocht van mezelf een halfuur per dag stressen”

Ze hebben net een nieuwe single uit en kijken reikhalzend uit naar de komst van hun kindje. The Starlings genieten volop van hun zwangerschap, nadat ze in 2021 een miskraam moesten verwerken. “Maar we zijn nu niet meer bezig met wat er mis kan gaan”, zegt Kato Callebaut (31) in ‘Dag Allemaal”. In een hartverwarmend interview blikken ze vooruit naar de toekomst en kijken ze ook nog één keer terug op hun ‘mislukte' ‘Eurosong’-avontuur. “Of we in België ooit nog aan een wedstrijd zullen deelnemen? Voor nu is het een nee.”