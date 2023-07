Michel Van den Brande geeft update over huidkanker na zijn operatie: “Mag me van dokter niet in druktes begeven”

BV “Zonder een degelijke opleiding is dit levensge­vaar­lijk”: deze BV’s kiezen voor een straffe hobby

Heel wat BV’s steken naast hun carrière graag tijd in een hobby. Opmerkelijk is het verhaal van Philippe Geubels (42). Hij doet tegenwoordig aan vrijduiken ofte freediven. “Ik dook al naar een diepte van 27 meter.” De stand-upcomedian is ook niet de enige bekende Vlaming met een extreme hobby. Van boksen over autorally tot leeuwen temmen: ook voor deze BV’s mag het iets extremer. “Hoe vaak wij over de kop gegaan zijn, van de baan zijn gereden, in een ravijn zijn gereden...”