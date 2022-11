Metejoor leert omgaan met de keerzijde van zijn succes: “Soms heb ik nood aan rust en wil ik eens niemand zien”

BV Zieke Alex Agnew stelt voorstel­lin­gen van komend weekend uit: “Dokter zegt nee”

Alex Agnew (49) staat komend weekend dan toch niet op het podium in Bergen op Zoom en in Heusden-Zolder. De comedian moet de shows in kwestie uitstellen wegens ziekte. “Dokter zegt nee”, klinkt het onder meer op het Instagramaccount van Agnew.

24 november