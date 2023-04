Metejoor en vriendin Britt na vier jaar uit elkaar: “Met heel veel pijn in het hart”

Showbits Gilles De Coster: "Wat we geleerd hebben uit vorig seizoen? Het nulrisico bestaat niet”

‘De Mol’ is een uitdagend spel, zowel voor de kandidaten alsook voor de mol. Vorig jaar konden we zien dat toenmalige mol Philippe zelfs vrijwillig uit het programma stapte omdat de rol psychologisch te zwaar was. Showbits-reporters Senne en Desna vragen Gilles De Coster of er dit jaar daarom extra wordt ingezet op psychologische begeleiding. Je ziet het in een nieuwe Showbits.