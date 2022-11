Met deze prachtige woorden nam Hugo afscheid van zijn 'Colleke': “Zolang ik er ben, zal jij nooit vergeten worden”

BVZelf sprak hij niet op het afscheid van zijn geliefde Nicole, maar Hugo Sigal had wel prachtige woorden voor haar over. Die liet hij voorlezen door radiopresentator Jan Bosman, tevens een goede vriend van het koppel. Hier lees je de volledige tekst.

Aan Colleke, mijn allerliefste.

Jij hebt me geleerd om te wassen en te plassen, om te koken en nog zoveel meer. Dankzij jou kan ik bijna alles. Alleen jou te missen, dat heb ik nooit geleerd.

Dat jij er niet meer bent is geen litteken op mijn ziel, maar een litteken over heel mijn lichaam. Waar in het begin misschien nog maar weinig mensen in ons geloofden, was jij van bij de start overtuigd van onze krachten samen.

Bezielster van ons huwelijk en onze samenwerking.

En ook al was je de laatste maanden altijd met alles akkoord, ik weet dat het ook anders kon.

Aan het begin van onze carrière bijvoorbeeld, toen we net ons eerste buitenlandse contract hadden getekend, weigerde je plots om op het vliegtuig naar Spanje te stappen. ‘Ik vlieg niet’. ‘Maar Colleke, we hebben een contract getekend’. ‘Nee, ik stap op geen vlieger.’ ‘Dan rijden we toch gewoon naar ginder.’

Het was de eerste van ontelbare autoritten samen, vol avontuur. Al moest mijn joint de culasse er op de eerste terugreis al meteen aan geloven.

We hebben samen de wereld gezien. De mooiste plaatsen. Met stip: Saint-Tropez, waar in Café Des Arts op de Place Delice je Kirr altijd klaarstond. Op cruise gaan, en dan vooral naar Australië, naar de koala’s. Naar de Champagnestreek met een heleboel vrienden, waarmee we op de terugweg gingen picknicken aan het standbeeld en aan de oevers van de rivier. Wij zorgden voor de kaas, niet te vergeten: Port Salut. En de ‘Nicole en Hugo’-boter: goed gezouten boter.

En dan was er ook die plaats waar we altijd hand in hand, als twee verliefde kinderen, binnen wandelden. Mickey Mouse en zijn vrienden zullen ons vanaf nu altijd moeten missen. Volgende week stond er nog een trip naar Londen gepland, maar niet meer voor mij.

Niet zonder jou.

Nicole was altijd vriendelijk, tegen alles en iedereen. Ook tegen mensen die ze nog nooit had ontmoet: iedereen kreeg een goeiedag. Nicole was ook altijd optimist, daarom las ze bijvoorbeeld ook nooit kritieken.

Nicole heeft nooit geklaagd, zelfs niet over al het negatieve dat haar medisch is overkomen. Integendeel. Ze dacht altijd eerst aan alle anderen.

Nicole was perfectionistisch. Enkel het beste was goed genoeg.

Nicole was goedlachs. Altijd in voor een grap of een frats. Jullie willen niet weten hoeveel schoenen die voor de deuren van de cabine stonden om te worden gepoetst, ze op cruise van plaats heeft verwisseld.

Wat me het meest van al heeft deugd gedaan, zijn de massa’s lieve reacties van jullie allemaal. Zowel van de familie, fantastische vrienden, beste collega’s. Om op die manier nog maar eens te beseffen hoe graag Nicole door jullie allemaal werd gezien. In haar naam: merci. Waar ze nu ook is: ze zal ongelofelijk fier zijn op de appreciatie die ze van jullie krijgt.

We hebben niet de grootste fanclub, maar wel de beste fans. Een voor een weten jullie wat jullie voor Nicole en Hugo betekenden. Ook aan jullie een dikke merci.

You’re the first, my last, my everything, dat was ons lied.

Door haar iedere keer vertaald als: ‘Jij bent mijn eerste, mijn laatste, mijn alles.’

En ook al heb je een aantal keer gezegd dat ik na jou verder moet: ik beloof dat ik alle berichten, mails en brieven en wat dan ook altijd zal blijven ondertekenen met Hugo en Nicole.

Zolang ik er ben, zal jij nooit vergeten worden.

Dit is mijn bewijs aan jou dat je ook mijn eerste, mijn laatste, mijn alles bent.

Lieve Nicole, Colleke, sjoeke, mama, suske, mie

Ik ga nog heel dikwijls bleiten en verdrietig zijn. Ik moet nog leren sterk zijn. Ik weet alleen niet of ik dat ga kunnen.

Met de prachtige herinneringen kan ik nog een tijd verder, maar graag zien is mooi, maar te graag zien wil misschien wel zeggen dat dit verlies niet te dragen is.

Wat zal ik je missen.

Jouw Hugo, en Nicole

