Met bloemen, tranen en in T-shirts van zijn concerten: zo namen de fans afscheid van Arno in z’n ‘tweede living’

BVNa een intieme plechtigheid voor de familie hebben nu ook de fans afscheid kunnen nemen van Arno, die op 23 april op 72-jarige leeftijd aan kanker overleed. Wie dat wenste, kon de urne van ‘le plus beau’ in de Ancienne Belgique groeten en een boodschap in het rouwregister achterlaten. Honderden muziekliefhebbers deden dat ook. Sereen, soms met bloemen, hier en daar met tranen in de ogen.

De eerste Arno-bewonderaars stonden al om 7 uur aan de Brusselse AB aan te schuiven. Toen de rocktempel stipt om 10 uur de deuren opende, waren er al zo’n 100 muziekliefhebbers opgedaagd. Die werden slechts met mondjesmaat binnen gelaten, waardoor de mensenrij alleen maar bleef aangroeien. Iedereen wachtte muisstil en sommigen hadden een T-shirt van de rockster aan. Boven de ingang hing een trotse tifo met het opschrift “merci, godverdomme” en een tekening van de artiest. “We overwegen om die spandoek na deze plechtigheid aan de supporters van AS Oostende te bezorgen. Want telkens die ploeg scoort, zingen de voetbalsupporters zijn hit ‘Oh la la la’. Oostende heeft Arno altijd warm omarmd”, aldus AB-concertpromotor Marc Decock.

(Lees verder onder de foto’s.)

Volledig scherm Een groep fans schuift aan voor de AB om een laatste eerbetoon te brengen aan de overleden zanger Arno. © BELGA

Volledig scherm Sommige fans hadden bloemen meegebracht. © Photonews

Volledig scherm In een rouwregister kon een laatste boodschap achtergelaten worden. © Photonews

Volledig scherm AB-concertpromotor Marc De Cock. © Photonews

Kleinschalig

Aanvankelijk wilde de familie het laatste afscheid van Arno kleinschalig houden, maar omdat zijn dood zoveel emoties opwekte, besloot men de fans toch ook bij het vaarwel te betrekken. “Dat dit in onze AB zou gebeuren, lag voor de familie voor de hand”, gaat Decock verder. “Hij woonde in de buurt en trad hier zo vaak op, dat hij onze zaal zijn ‘tweede living’ noemde. Opvallend veel fans hadden bloemen bij. Arno had op voorhand gezegd: ‘Ik wil sterven wanneer de bloemen wat goedkoper zijn.’ Mocht hij hier nu rondlopen, zou hij heel verrast zijn want er liggen veel dure bloemen.”

De urne van Arno stond opgesteld in de inkomhal van de AB, met daarnaast een foto van de jonge en oudere Arno. “De urne was oorspronkelijk zwart, maar een van zijn zonen is graffitikunstenaar en heeft er een opvallend kunstwerk van gemaakt”, aldus Decock. “Kleurrijk, zoals zijn papa was. Er lag ook een rouwregister, net zoals in Oostende en in het Brusselse stadhuis. Veel mensen lieten er een boodschap of tekening in na. We bezorgen het aandenken zeker aan de familie. Na het groeten van de urne door de fans organiseerden we in de concertzaal nog een kleine plechtigheid voor de familie en genodigden. Het is de allereerste keer dat we met de AB zo betrokken zijn bij een uitvaart.”

Binnenkort maakt Arno zijn allerlaatste reis: naar zee. Dat was zijn wens. Voor de kust van Oostende wordt zijn as in zee uitgestrooid. Wanneer precies, moet nog bepaald worden. In juni verschijnt er postuum nog een nieuw album met zijn muziek.

(Lees verder onder de foto’s.)

Volledig scherm Honderden fans stonden in de rij om afscheid te nemen van hun muzikale held. © Photonews

Volledig scherm Ook Bart Tommelein, burgemeester van Oostende, kwam een laatste eerbetoon brengen. © Photonews

Volledig scherm Collega Marcel Vanthilt noemde Arno een van z'n grote muzikale helden. © Photonews

Dankbaar

Enkele fans reageerden erg geëmotioneerd bij het afscheid van hun idool. Michael Meurs uit Antwerpen had een ruiker rozen bij en vertelde: “Ik heb wel 80 concerten van Arno bijgewoond. Hij heeft me zoveel muziekplezier gegeven, dat ik me verplicht voelde om hier vandaag te zijn en een laatste groet te brengen. De bloemen die ik bij heb, zijn van vrienden die hier ook wilden maar niet konden zijn. Arno was de Belgische David Bowie. Uniek en zeer getalenteerd. Ik heb in het rouwregister geschreven dat ik braaf zal zijn, precies zoals hij zijn fans tijdens zijn optredens altijd vroeg.”

Milo Schots en Françoise Krings uit Brussel zeiden: “Arno woonde in onze straat. We bezochten dezelfde cafés en trokken vaak met elkaar op. Arno was een grote rockster, maar bleef altijd verlegen en bescheiden. Hij was ook een goed mens, die alle Belgen verenigde door in meerdere talen te zingen. We vonden dat we hier vandaag moesten zijn. Arno verdiende dat. In Oostende zijn we trouwens ook het rouwregister gaan tekenen.”

Hendrik en Chantalle Somer uit Verviers vulden aan: “Wij zijn twee uur onderweg geweest om hier vandaag te kunnen zijn, maar wilden hier niet ontbreken. We waren er ook bij toen hij zijn 70ste verjaardag in Oostende vierde, toen hij daar enkele weken geleden zijn voorlaatste concert gaf en toen hij tijdens het filmfestival aldaar gelauwerd werd. Arno was een fantastische mens. Zijn muziek betekende veel voor ons. We zijn hem dankbaar om wat hij ons heeft gegeven.”

Volledig scherm Hendrik en Chantalle Somer kwamen uit Verviers: "Z'n muziek betekende veel voor ons." © Photonews

Volledig scherm Milo Schots en Francoise Krings woonden in dezelfde straat als Arno. © Photonews

Volledig scherm Michael Meurs uit Antwerpen: "Ik heb wel 80 concerten van Arno bijgewoond." © Photonews

Lees ook: