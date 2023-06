Merlijn, zoon van Hans Otten scoort als model, deze BV-kinderen gingen hem voor

BVHet zaadje van de modellencarrière van Merlijn Otten, de zoon van Hans ­Otten (52) en ex-VTM-nieuwsanker Kristel Strubbe (50), is geplant in vruchtbare grond. Van fotoshoots tot ­flaneren op de catwalk in Milaan of Parijs: Merlijn Otten trekt de aandacht van heel wat ontwerpers. En hij is lang niet het enige kind van een BV dat hoge toppen scheert in de modewereld. Van Lauren Versnick tot Milo Waes: ‘TV Familie’ geeft een overzicht van alle fotogenieke BV-kids en hun mode-avonturen.