“Mensen weten niet meer wat gezond of haalbaar is”: deze vrouwelijke BV's bieden coaching aan

Mag je gras maaien op zondag, takken van de buren snoeien of barbecueën op je apparte­ment­ster­ras? Dit zijn de regels

In de zomer brengen we veel meer tijd door in onze tuin. Het is dan ook de periode waarin ergernissen kunnen opduiken. Want wat met overhangende takken, of buren die nieuwe bomen planten? En mag je op zondag je gras maaien of op je appartement barbecueën? Bouwsite Livios vroeg het aan advocate Astrid Clabots.