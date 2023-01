Megan uit ‘Temptation island’ geeft toe dat ze geen belastingen betaalt: “Ik vind het gewoon oneerlijk”

In een openhartig interview met Rumag deed de ex-deelneemster van ‘Temptation island’ enkele opvallende uitspraken over haar liefdesleven, haar Only Fans-account, maar bovenal over haar financiën. Want wanneer de presentator haar vraagt wat haar maandelijkse inkomsten zijn, reageert ze met: “Als ik dat zeg, krijg ik problemen met de belastingen.” Haar reactie lijkt eerst als grap bedoeld. Maar niets is minder waar.