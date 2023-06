Megan Desaever uit ‘Temptation’ heeft vier keer meer OnlyFans-volgers sinds belastingschandaal

BV Lulu ‘Joke’ Aertgeerts is al dertien jaar alleen: “Ik zou niet willen dat een relatie nog volledig beslag legt op mijn leven”

Ze speelde tien jaar lang Joke in ‘Wittekerke’, maar de laatste jaren is Lulu Aertgeerts (60) zo goed als helemaal van het scherm verdwenen. “Er is naast mijn voltijdse job weinig ruimte om nog een tv-rol te spelen”, legt ze uit in ‘Dag Allemaal’, in een gesprek over zestig worden, de liefde voor haar twee zoons en haar leven als happy single. “Er komen nog wel mannen voorbij, maar geen enkele met wie ik onder hetzelfde dak wil leven.”