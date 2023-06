Meer dan 50.000 tickets verkocht in één week: K3-musical ‘De 3 biggetjes’ nu al een groot succes

BV Steeds meer BV’s getuigen over hun mentale strijd: “Mijn gedachten doen mij in een hel leven”

Steeds meer bekende mensen getuigen openlijk over hun mentale gezondheid. Van Stromae (38) tot ‘Thuis’-actrice Tine Priem (34) en zangeres Selah Sue (34), en van eetstoornissen tot burn-outs: ze getuigden allemaal eerlijk over de strijd die ze voerden met zichzelf. ‘TV Familie’ lijst enkele straffe getuigenissen op en praat over het fenomeen met Daan Gielen, expert mentaal welbevinden bij het Vlaams Instituut Gezond Leven. “Dit is een goeie zaak, maar er openhartig over praten houdt ook gevaren in.”