Maureen Vanherberghen heeft eigen kijk op moederschap: “Een klassiek gezin zullen we nooit zijn”

BV Moora Vander Veken leeft na ‘Thuis’-exit op het randje: “Financiële onzeker­heid speelt constant”

“Ik wilde niet vastroesten in de Vlaamse soap.” Vier jaar geleden hakte Moora Vander Veken (30) een zware knoop door. Ze verliet ‘Thuis’ om naar het buitenland te trekken. Ze volgde workshops in Londen en New York en leerde ‘en passant’ de liefde van haar leven kennen: Rik. In een diepgaand gesprek met ‘Dag Allemaal’ heeft Moora het over les krijgen van Leonardo DiCaprio’s acteercoach, financiële onzekerheid en hoe Rik haar blik op de liefde veranderde. “Eerlijk, ik weet niet of ik ooit een gezin wil.”