Mathilde bestrijdt met Camilla en Mel B geweld tegen vrouwen (en gaat in “modeclash”)

Koningin Mathilde heeft in Buckingham Palace in Londen een receptie bijgewoond op uitnodiging van de Britse koningin Camilla. Samen met de Jordaanse koningin Rania, de Oekraïense first lady Olena Zelenska en Spice Girl Mel B vroegen ze aandacht voor geweld tegen vrouwen. Een belangrijk thema, al had de Britse krant ‘Daily Express’ vooral oog voor de (mode)clash tussen Camilla en Mathilde.

Een belangrijke dag voor Camilla (75): ze organiseerde dinsdagmiddag een evenement in Buckingham Palace over een onderwerp dat haar na aan het hart ligt. Tijdens een receptie riep ze op het bewustzijn over geweld tegen vrouwen te verhogen. Ze had slachtoffers en hun familie uitgenodigd, en verschillende liefdadigheidsinstellingen die zich bezighouden met de problematiek.

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm (V.l.n.r.:) Gravin Sophie (schoonzus van Camilla), koningin Mathilde, de Britse koningin Camilla, de Jordaanse koningin Rania en de Deense kroonprinses Mary. © AP

Onder de genodigden bevonden zich voorts enkele internationale prominenten, onder wie koningin Mathilde (49). Ook de Jordaanse koningin Rania (52) en de Deense kroonprinses Mary (50) waren op Buckingham Palace. Net zoals de Oekraïense first lady Olena Zelenska (44) en de presidentsvrouw van Sierra Leone, Fatima Maada Bio (42). Camilla werd bij de ontvangst bijgestaan door haar schoonzus gravin Sophie (57), de vrouw van prins Edward.

Daily Express: “De clash tussen Camilla en Mathilde” De bijeenkomst begon met een groepsfoto met de internationale bezoekers. De Britse krant ‘Daily Express’ had vooral aandacht voor de “clash” tussen Camilla en de koningin van België, die “in een bijna-identieke witte jurk verschenen”. “De koningin-gemalin zag er absoluut verbluffend uit in een witte, knielange jurk. Die had franjes vanaf de kraag tot in het midden van de jurk”, schreef het nieuwsmedium. “Daarbij combineerde ze haar favoriete laarzen die ze vaak draagt in de winter. Voor de belangrijke dag hield Camilla haar make-up zo natuurlijk mogelijk en ze droeg haar kapsel in haar gebruikelijke bouffant-stijl. De koningin-gemalin leek haast op koningin Mathilde van België, die voor de gelegenheid ook in een witte jurk verscheen.” (Lees verder onder de foto) Volledig scherm Mathilde en Camilla, allebei in wit. © AP

Na het fotomoment in beperkte kring gaf Camilla een speech voor de 300 gasten. Daarin noemde ze het geweld tegen vrouwen een wereldwijde pandemie. Ze illustreerde dat met huiveringwekkende statistieken. “De komende zestien dagen zullen wereldwijd meer dan 2.000 vrouwen worden vermoord door hun partner of een familielid. In dezelfde periode zal de politie in Engeland en Wales 3.000 verkrachtingen van vrouwen registreren. En één op de drie vrouwen wereldwijd krijgt tijdens hun leven te maken met huiselijk geweld.” De koningin riep op tot actie. “Met vastberadenheid en moed zullen we slagen.”

Eer voor Mathilde

Camilla vraagt al jarenlang aandacht voor het thema. Hoe belangrijk ze dat vindt, bleek vorige maand. Haar eerste solo-activiteit als koningin-gemalin was een ontmoeting in een ziekenhuis met slachtoffers van huiselijk geweld. Al heeft ze altijd benadrukt dat ook mannen ermee geconfronteerd kunnen worden.

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm Camilla speecht. © AP

De receptie op Buckingham Palace is een nieuw bewijs van haar engagement. Het evenement maakt deel uit van de “zestien dagen activisme tegen gendergerelateerd geweld”, de jaarlijkse sensibiliseringscampagne van de Verenigde Naties. Dat koningin Mathilde werd gevraagd als een van de weinige internationale gasten, is een compliment voor haar. Als pleitbezorgster van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de VN werkt ze al jaren aan de bewustwording rond geweld tegen vrouwen, bij activiteiten in zowel België als buitenland.

De Oekraïense presidentsvrouw Olena Zelenska op haar beurt zei dat haar uitnodiging veel betekende. “We worden nu geconfronteerd met enorm veel verkrachtingen van Oekraïense vrouwen en kinderen door Russische soldaten. Het jongste slachtoffer is 4, het oudste 85. Als de democratische wereld zich verenigt om dit te bestrijden, geeft dat altijd hoop dat we zullen winnen.”

(Lees verder onder de foto’s)

Volledig scherm Camilla en Mathilde. © AFP

Volledig scherm Camilla met de Deense kroonrpinses. © AFP

Volledig scherm Camilla en Mary. © AFP

Mel B

Andere opmerkelijke gasten op de receptie waren de vrouw van voormalig Brits premier Boris Johnson, Carrie, en diens zus Rachel Johnson. En ook Melanie Brown (47). Ze is bekend als Mel B van de Spice Girls. Minder geweten is dat ze zich al jarenlang inzet voor de strijd tegen huiselijk geweld, nadat ze daar zelf slachtoffer van werd. De zangeres zou tijdens haar tienjarig huwelijk met Stephen Belafonte emotioneel en fysiek misbruikt zijn, wat hij ontkent. Het echtpaar scheidde in 2017.

In januari dit jaar werd Mel B geridderd voor haar werk voor de organisatie Women’s Aid. “Dit is niet alleen mijn prijs, maar ook die van andere overlevenden van huiselijk geweld”, zei ze, nadat ze het lintje in ontvangst had genomen uit handen van prins William.

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm Mel B kreeg een lintje voor haar inzet in de strijd tegen huiselijk geweld. © Getty Images

Journaliste Lucia Osborne-Crowley deelde op sociale media haar bijzondere verhaal. “Zestien jaar geleden werd ik gewelddadig verkracht in een McDonald’s-toilet door een man van wie ik dacht dat hij me zou vermoorden als het voorbij was. Vandaag dook ik een McDonald’s-toilet binnen om mijn make-up te controleren op weg naar Buckingham Palace, om met Camilla te praten.”

Osborne-Crowley zegt dat het “soms ondraaglijk” voelde, om te herstellen van de verkrachting en te leven met de gevolgen ervan. “Als ik eerlijk ben, zijn er dagen geweest waarop ik wou dat ik die nacht niet had overleefd. Vandaag is niet zo’n dag.”

(Lees verder onder de tweet)

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Camilla ontving maandag al koningin Rania en kroonprinses Mary bij haar thuis, in Clarence House. Ook koningin Mathilde was uitgenodigd, maar ze kon niet ingaan op deze invitatie. Ze kon maar één dag naar Londen gaan, dinsdag dus. De Luxemburgse groothertogin María Teresa (66) moest haar aanwezigheid om familiale redenen afzeggen.

Volledig scherm Koningin Rania, koningin Camilla en kroonprinses Mary. © Photo News