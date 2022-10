Mathieu Terryn over zijn ‘vete’ met Koen Wauters en Clouseau

Podcast De Mediawatchers DE MEDIAWAT­CHERS. Waar is Niels Destadsba­der bij de VRT? “Als hij zijn loon wil houden, moet hij presteren”

In de tweede aflevering van de HLN-podcast De Mediawatchers bespreken HLN-televisiejournalisten Desna Lespinoy en Mark Coenegracht samen met Robin Vissenaekens de huidige rol van Niels Destadsbader bij de VRT. Sinds zijn overstap van VTM naar de openbare oproep komt een van de best betaalde gezichten maar sporadisch op televisie en radio. De vraag rijst: waar is Niels? In de podcast - die je hierboven kan beluisteren - geven De Mediawatchers het antwoord op die netelige vraag.

