Mathias Sercu openlijk over zijn zieke zoon: “Tot grote verrassing van de artsen gaat het heel goed, maar hij hervalt sowieso”

BV“Dat waren twee bommen in mijn leven.” De confrontatie met kanker is keihard. Acteur Mathias Sercu (52) zag hoe zijn broer Sam (56) én zijn zoon Tore (24) de verschrikkelijke diagnose moesten verwerken. Toch slaagt de familie erin om verbinding te vinden via de ziekte. In ‘Lichtpuntjes tegen kanker’ op Eén praatten de broers over hoe zij omgaan met kanker en geeft Mathias een update over de strijd van zijn zoon. “Het is ultiem in het nu leven.”

Het woord kanker is geen verboden woord ten huize Sercu. “Voor mij is het heel belangrijk om erover te praten”, vertelde Sam, die al tien jaar tegen kanker vecht. “Ik merk dat het nog altijd een groot taboe is en dat mensen vaak niet weten wat zeggen. Een taboe is iets waar angst rond heerst. Als je bang bent om over kanker te praten, dan raak je verlamd en krijg je geen verbinding meer met de mensen rondom je.” En juist die verbinding vindt hij broodnodig. “Het biedt troost, we houden zo elkaar recht.”

En zo speelt kanker ook al tien jaar een rol in het leven van Mathias. “Het is wat het is”, haalt hij zijn schouders op als Siska hem vraagt naar het verdriet dat het met zich meebrengt. “Dat is echt een open deur intrappen. Op een dag kreeg Sam zijn diagnose, jaren later gebeurde plots hetzelfde bij mijn zoon. Dat zijn twee bommen geweest in mijn leven. Het is alleen maar omdat we er zo gemakkelijk over kunnen praten, dat we overeind blijven. Ik kan het mezelf niet inbeelden om er niet over te praten, want het zou het grootste deel van mijn leven zijn waar ik het niet over heb.”

Ook in zijn gezin zorgde kanker voor een bom. Gelukkig kan Mathias zeggen dat het momenteel goed gaat met Tore. “Op dit moment gaat het verrassend goed. Dat kunnen we écht wel zo zeggen omdat het er deze zomer minder goed uitzag. Toen kreeg hij letterlijk te horen dat het waarschijnlijk een kwestie van maanden of zelfs weken zou zijn. Nu zijn we zoveel maanden verder en tot grote verrassing van de artsen gaat het eigenlijk heel goed. We moeten ook realistisch zijn en we weten dat hij sowieso zal hervallen. Maar nu gaat het zo. Het is ultiem in het nu leven.”

