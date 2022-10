Mathias Sercu geeft update over zieke zoon Tore: “Het gaat op dit moment onverwacht goed met hem”

Tore vecht eigenlijk tegen een dubbele kanker. “Maar op dit moment is er op de twee fronten niets actief: niet in zijn botten en niet in zijn centraal zenuwstelsel”, aldus Sercu. “Dat hadden we twee maanden geleden niet gedacht. Al moeten we ook realistisch zijn: er is geen hoop op genezing.” Hij heeft altijd openlijk gesproken over de moeilijke tijd die zijn gezin doormaakt. “Waar moet ik het anders over hebben? Het is op dit moment wie ik ben. Het is ons leven, waarom zouden we het er niet over hebben?”

“Voor mij persoonlijk helpt erover praten ook”, vervolgt de acteur, die momenteel te zien is in ‘Chantal’. “Gedeeld leed is half leed, en we zijn ook zo opgevoed: wij praten over quasi alles. Ik heb bijvoorbeeld ook een broer die verpleger is op een palliatieve dienst. De dood is bij ons geen taboe. Het helpt enorm dat we erover praten en dat we er ook over kunnen lachen. Humor is zo belangrijk. Het is soms zwarte humor, maar het is ook niet alleen maar kommer en kwel.”

“Zijn leven is compleet”

Sercu kreeg het even moeilijk na een fragment waarin Tore openlijk vertelt over zijn nakende einde. “Het is moeilijk om hem dat te horen zeggen. Qua maturiteit ben ik gewoon los voorbijgestoken door mijn zoon. Ik ben niet bang voor de dood, maar wel voor zijn dood. Je wilt niet dat je kind pijn en verdriet heeft, maar we zitten er wel in, in die situatie. Dus het heeft geen zin om te doen alsof.”

Mathias had zijn broer Sam meegebracht naar de studio. Ook hij vecht tegen kanker, al bijna tien jaar. “De oorspronkelijke diagnose was slecht: ze gaven me amper 16 maanden. Ik leef nu dus al 8,5 jaar in ‘extra time’.” De twee broers brachten samen het nummer ‘Een mooie dag’, ten voordele van ‘Kunst aan bed’, een project van ‘Topdokter’ Tessa Kerre - zij is de begeleidende arts van Tore. Daarmee willen ze het onderwerpen als kanker en de dood meer bespreekbaar maken. “De dood maakt gewoon deel uit van het leven. We zijn het allemaal een beetje afgeleerd om om te gaan met afscheid nemen, maar iedereen maakt het wel mee. Mijn zoon zegt: ‘Ik heb een mooi leven gehad.’ Wanneer het ook stopt, zijn leven is compleet. Of je nu 20 jaar of 80 jaar geleefd hebt, het is allemaal uiteindelijk ook maar een scheet in een fles. Dus: ‘Wat een mooie dag.’”

