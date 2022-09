Martine Tanghe staat binnenkort op de planken: “Geen zorgen, ik ga niet zingen”

BVBinnenkort zal Martine Tanghe (66) deel uitmaken van een nieuwe muzikale voorstelling, genaamd ‘Morris’. In ‘De wereld vandaag’ op Radio 1 vertelde ze uitgebreid over haar ervaring. Want ondanks dat het ruim anderhalf jaar geleden is dat ze op pensioen ging als journaalanker bij VRT, heeft Martine Tanghe niet stilgezeten.

De voorstelling waarin Martine Tanghe zal meedraaien is gebaseerd op het verhaal ‘Morris: de jongen die de hond vond’, van jeugdschrijver Bart Moeyaert. Het ensemble Oxalys ondersteunt het stuk met de nodige muziek, gecomponeerd door Koen Brandt. Maar dan is er natuurlijk ook Martine zelf, die het voorleesgedeelte met veel enthousiasme op zich neemt. “Ik ben ontzettend blij met de kans die ik gekregen heb om dit prachtige verhaal van Bart Moeyaert te mogen lezen”, vertelde Martine bij Radio 1.

Martine is werkelijk de ster van het stuk. Want ze werd namelijk gecontacteerd vooraleer er überhaupt een verhaal was. “Het was pas nadat mij de vraag gesteld werd, dat we Bart Moeyaert hebben aangesproken. En wat waren we blij dat hij het zag zitten”, zei Martine. Op zijn beurt schreef Moeyaert het verhaal van ‘Morris’, speciaal voor de voorstelling. Het gaat over een jongetje genaamd Morris, wiens hondje wegloopt. Vervolgens gaat hij ernaar op zoek. En onderweg maakt hij van alles mee, zo trotseert hij zelfs een sneeuwstorm.

Het verhaal wordt volledig verteld op basis van muziek. En dat is volgens Martine Tanghe helemaal geen evidentie: “Geen zorgen, ik ga niet zingen. Dat ga ik de mensen niet aandoen. Maar ik ben bovendien ook helemaal niet muzikaal. Buiten blokfluit op school, heb ik geen enkele ervaring met muziek”, vertelde ze. Ze vervolgde: “Ik maakte me wel een beetje zorgen. Want aangezien het stuk volledig gestuurd is op basis van muziek, is timing ontzettend belangrijk. En ik had schrik dat ik dat niet zou kunnen horen.”

Al is het niet haar eerste keer op de planken: “Officieel is het niet mijn theaterdebuut. Want als student in Leuven heb ik ook nog op de planken gestaan. Maar dat was in de tijd dat de dieren nog spraken. Ik gok ergens tijdens de tweede helft van de jaren 70. Sindsdien heb ik nooit meer op een podium gestaan. Dus dit voelt voor mij ook wel een beetje als een eerste schooldag.”

Zondag gaat ‘Morris’ in première in De Bijloke in Gent. Daarna gaat de voorstelling langs verschillende culturele centra.

