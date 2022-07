Martine Prenen openhartig over tegenslagen: “Mijn carrière bij de VRT eindigde zo abrupt”

“Als meisje van 12 werd ik gepest”, begint Martine. “Ik was lang, mager en een soort van... eendje. Ik zeg bewust niet ‘lelijk eendje’, want dan geef ik mijn pesters van toen gelijk. Ze noemden me ‘Tante Sidonia’. Eén keer had iemand een spottende tekening van mij op de muur van de speelplaats getekend. Iedereen wees en lachte en mijn enige vriendinnetje op school - ik was niet zo goed in vriendjes maken - lachte mee. Ik ben toen huilend naar huis gelopen. De tranen verblindden me voor het zware verkeer op de drukke baan die ik moest oversteken. Het is een wonder dat ik toen niet omvergereden ben. Het kon me op dat moment niks schelen. Ik herinner me hoeveel pijn dat verdriet deed. Het verraad van mijn vriendinnetje, mijn onzekerheden over mijn lichaam in het groot op de schoolmuur...”