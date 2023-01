Martine Jonckheere opnieuw getroffen door borstkanker: “Ik voélde gewoon dat er iets mis was"

BV Johan Derksen blikt terug op kaarsinci­dent: “Ik ben er veel vrienden door kwijtge­raakt”

Afgelopen jaar kwam Johan Derksen (73) onder vuur te liggen door een ‘kaarsincident’. De voormalig profvoetballer bekende in het tv-programma ‘Vandaag Inside’ dat hij op zijn 22ste een vrouw heeft verkracht door een kaars in haar vagina te duwen terwijl ze bewusteloos was. Nadien kreeg Derksen heel wat woedende reacties over zich heen. Nu blikt hij terug op zijn onthulling.

