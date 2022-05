Marthe van K3 praat voor het eerst over haar huwelijk: “Heel erg dat iemand z’n mond voorbijgepraat heeft”

BV Prestigi­eus zakenblad Forbes roept regisseur Anthony Nti uit tot een van de meest invloedrij­ke personen jonger dan 30

Regisseur Anthony Nti (30), die eind vorig jaar furore maakte in ‘De slimste mens ter wereld’, is door het prestigieuze zakenblad Forbes opgenomen in hun ‘30 under 30'-lijst : de dertig meest invloedrijke personen jonger dan 30 jaar in de categorie Entertainment. “Mama, we hebben de lijst gehaald, net voor ik 30 word”, reageert hij op zijn Instagram-pagina.

