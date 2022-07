Marthe & Julia ondervinden eerste zwangerschapskwaaltje bij K3'tje Hanne: "Al steken ze alles wat ik nu misdoe graag op mijn buik"

BV BV 24/7. Natalia poseert met haar ‘mini-me’ en welke BV waagt zich aan ‘My heart will go on’?

The show must go on, want de Showbizzwereld staat nooit stil. Wat jouw favoriete BV’s de laatste 24 uur hebben uitgespookt, ontdek je hier in onze nieuwsstream.

8 juli