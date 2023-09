Marina Wally heeft gemengde gevoelens bij talkshow ‘Amai zeg wauw!’: “Mooi eerbetoon aan papa, maar niemand heeft ons verwittigd”

bvDe titel van de nieuwe VRT 1-talkshow is een knipoog naar wijlen Eddy Wally’s iconische uitspraken. Dochter Marina (66) is blij dat haar vader zo voortleeft in het collectieve geheugen, maar had toch wel een telefoontje van de VRT verwacht, dat vertelt ze deze week in ‘Dag Allemaal’.

De zenuwen staan om verschillende redenen gespannen aan de Reyerslaan. Eén ervan is de introductie van ‘Amai zeg wauw!’, de laatavond-talkshow van Otto-Jan Ham die moet aanknopen met vroegere successen als ‘De laatste show’ of ‘Van Gils & gasten’. De titel verwijst naar één van de vaste uitdrukkingen die de in 2016 overleden ­Eddy Wally gebruikte wanneer er een camera in de buurt was. “Maar niet alleen dan”, zegt dochter Marina. “‘Amai zeg’, ‘formidabel’ en ‘geweldig’, ik heb het papa mijn hele leven lang horen gebruiken. Het maakte deel uit van wie hij was.”

Geschrokken

Dat er bij VRT aan Eddy werd gedacht, is natuurlijk een mooi signaal, maar toch wringt er iets bij Marina: “Ik heb dat toevallig moeten vernemen, dat er zo’n programma zou komen. Eerlijk gezegd, ik schrok een beetje. Niemand van de zender heeft me gecontacteerd of gevraagd of dit wel kon voor mij. Niet dat ik er iets op tegen heb, integendeel, maar ’t had wel gemogen natuurlijk. Of me eens uitnodigen misschien? Ik wist bijvoorbeeld niet wat voor programma dit zou worden. Otto-Jan heeft m’n vader ook nooit ontmoet, denk ik.” Op de vraag of Marina misschien op een financiële compensatie had gerekend, klinkt het duidelijk: “Tuurlijk niet. Daar begin ik niet aan. Ik zie het vooral als een eer dat de mensen m’n papa duidelijk nog niet vergeten zijn.”

Volledig scherm Marina Wally aan het rgaf van haar vader Eddy Wally © Kristof Vereecke

Leeggeroofd

De erkenning komt alleszins gelegen. Enkele weken geleden zat Marina nog in zak en as omdat de grafzerk van haar vader leeggeroofd bleek. “Wie dat heeft gedaan komen we wellicht nooit te weten”, aldus Marina. “Intussen hebben we papa’s graf wel opnieuw mooi versierd. Alle ornamenten zijn goed vastgeplakt, maar dat was voordien ook het geval, dus ja... Hopelijk komen mensen er nu enkel nog om papa te gedenken.”

