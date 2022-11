Marilou Mermans (78) staat al 60 jaar op de planken: “Naar ‘t schijnt zie ik er tien jaar jonger uit”

Showbits Choreo­graaf Roy Julen over BV-strip­act: “Gelukkig was er tegenlicht”

Vanavond is het eindelijk zo ver en gaan de acht BV’s voor ‘Alles in de strijd’ uit de kleren. De opnames van de show vonden afgelopen week plaats in het Kursaal van Oostende, maar vanavond zal de show op Eén ook voor iedereen anders te zien zijn. Showbits-reporters Senne en Desna spraken alvast met de choreograaf Roy Julen om te weten te komen of alles effectief goed verlopen is. Bekijk het in deze nieuwe Showbits.

