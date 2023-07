Marijn, ex van Candice uit ‘Blind getrouwd’ toont zijn nieuwe liefde: “Meteen weekje naar de zon om elkaar beter te leren kennen”

Marijn was twee jaar getrouwd met Candice. De twee stapten in het huwelijkbootje tijdens het zesde seizoen van ‘Blind getrouwd’. Al tijdens de eerste ontmoeting hing er tussen de twee vuurwerk in de lucht. En tijdens de huwelijksreis beleefden ze al meteen passionele nachten. Ze waren echt de publiekslievelingen van het seizoen. Al was er wel de eeuwige discussie: waar zouden ze gaan wonen? Candice is afkomstig uit Beveren, Marijn woont in Binkom bij Lubbeek. Uiteindelijk ging Candice overstag en verhuisde voor haar grote liefde, maar in augustus vorig jaar kondigden de twee onverwacht aan dat ze na twee jaar uit elkaar gingen.