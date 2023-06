Margriet Hermans weigert politiek voorstel van Conner Rousseau: “Ik word 70, da’s te oud”

BV Marie Verhulst geniet volop van haar ‘job’ naast Samson: “Ik heb nog nooit écht nood gehad aan vakantie”

Marie Verhulst (27) kan alleen maar dromen van een reisje naar de Antillen, want samen met Samson geeft ze nu haar allereerste zomershow. En ondertussen volgt de camera haar ook voor het vijfde seizoen van ‘De Verhulstjes’. Wat we daarvan mogen verwachten, hoe het gaat in de liefde en hoe ze zich voorbereidt op de drukke zomer, vertelt Marie in ‘Story’. “Mensen denken dat Jef en ik uit elkaar zijn omdat hij weinig in beeld kwam.”