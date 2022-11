Margriet Hermans over het overlijden van Nicole: “Ze was een heel professionele en verstandige vrouw”

BVHet nieuws van Nicoles overlijden sloeg vrijdagochtend in als een bom. Menig Vlaming reageert dan ook heel aangeslagen. Ook Margriet Hermans (68) had een bijzondere band met het koppel. Ze getuigt onder meer over hoe het duo de nadagen van hun carrière beleefden en over de speciale band die Nicole en Hugo koesterden: “Ze wisten heel goed wat ze aan elkaar hadden.”

“Ik heb hen vorige week nog gezien”, start Margriet. Haar dochter Celien Hermans speelt namelijk samen met Hugo Sigal in de voorstelling ‘Het spook van de operette’. En ondanks dat het alleen Hugo was die op de planken stond, was Nicole ook steeds van de partij. “Nicole kwam altijd mee”, vertelt Margriet. “Hugo zei altijd: ‘Ik ga nergens naartoe zonder Nicole.’ En Nicole ging daarmee akkoord, want zonder hem was ze verloren. Ze ging namelijk al een hele tijd zwaar achteruit. Je voelde aan dat ze fysiek veel zwakker en steeds magerder werd, ondanks de hele goede zorgen van Hugo. Want ja, ze hielden echt heel veel van elkaar. En Hugo fladderde er steeds rond om voor haar te zorgen”, vertelt de zangeres.

“Ik gun jou nog wél dingen, Hugo”

Margriet leerde het duo jaren geleden al kennen. Ze deelden enkele keren het podium en backstage had ze ook vaak fijne gesprekken met het koppel. Over het duo als artiesten zegt ze dan ook: “Ze wisten heel goed waar ze mee bezig waren. Ze waren de perfecte match op het podium. Ze wisten perfect wat ze aan elkaar hadden en wat ze al dan niet konden.”

Al kan Margriet moeilijk de vinger leggen op Nicole als individu, buiten haar huwelijk. “Nicole zelf was iemand die zich niet zomaar blootgaf”, zegt Margriet. “Ze was heel professioneel en erg begaan met de sector en haar job.” Toen uiteindelijk bleek dat ze moest opgeven als artieste vanwege haar fysieke achteruitgang, gunde ze het haar Hugo dan ook nog steeds om op de planken te staan. “Ze zei tegen Hugo: ‘Ik gun jou nog wél dingen, Hugo. Ik wil geen blok aan uw been zijn.’ Want Hugo was uiteindelijk nog altijd in heel goede conditie.” Margriet vervolgt: “Toch wou Nicole ook niet achtergelaten worden. Dus ze ging overal mee, zelfs naar de repetities. Ze waren altijd samen.”

Wat Nicole zou gewild hebben

Op de vraag of Nicole het er niet moeilijk mee had dat Hugo wél nog alles kon en zij steeds vaker de handdoek in de ring moest gooien, zegt Margriet: “Het ging gewoon niet meer. Ze kon geen teksten meer onthouden, als ze op een podium stond, zei ze: ‘Luister eens Hugo. Dit kan niet meer. Ik stop.’ En hij vond dat ook spijtig, want ze zijn altijd onafscheidelijk geweest op het podium. Maar hij voelde eigenlijk dat ze gelijk had en dat het niet meer haalbaar was. En dat was een heel verstandige beslissing. Nicole was dan ook een zeer verstandige vrouw.”

De carrière van Hugo was na het forfait van Nicole echter nooit meer dezelfde. “Hugo ging niet gewoon verder. Zingen op de wijze van ‘Nicole en Hugo’ deed hij bijvoorbeeld niet meer. Hij selecteerde een beetje de dingen die hij écht nog wilde doen.” Margriet vervolgt: “Ik hoop dan ook voor Hugo dat hij wel verder zal gaan met zijn carrière. Want hij heeft veel talent. En dat is denk ik hetgeen wat Nicole zou gewild hebben. Daar ben ik zeker van.”

