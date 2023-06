Margriet Hermans heeft haar bedenkingen bij het vernieuwde Radio 2: “Ze zijn de 60-plussers aan het kwijtspelen”

BV Sven Ornelis viert 50ste verjaardag en is optimisti­scher dan ooit: "Ik heb oprecht nergens spijt van”

“Toen mijn mama drie maanden zwanger was, zei de dokter dat ik een miskraam ging zijn.” Het draaide enigszins anders uit, en op 7 juni mocht Sven Ornelis vijftig kaarsjes uitblazen. Als eeuwige optimist kijkt hij in een openhartig gesprek met ‘Dag Allemaal’ vol dankbaarheid terug op die halve eeuw. Ornelis staat altijd positief in het leven, maar hij spreekt ook over een zeer ongelukkige periode in z'n leven.