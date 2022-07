Margriet Hermans en dochter Celien zijn

een ijzersterke tandem, al klettert het ook vaak: Celien “heeft mijn raad nog nóóit opgevolgd”

BVDezelfde gulle lach, hetzelfde vurige temperament, en allebei een klok van een stem: Margriet Hermans (68) en haar dochter Celien (29) staan niet alleen vaak samen op een podium, maar delen ook daarbuiten alles met elkaar. “Sinds ik op mijn 18de thuis ben vertrokken, is onze band alleen maar sterker geworden”, zegt Celien in ‘Dag Allemaal’. Een openhartig gesprek over de gezondheid van Celien, de toekomst en hun sterke persoonlijkheden. “Wij zijn twee alfa-­vrouwtjes. Mannen hebben dat niet altijd graag.”