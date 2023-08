Margriet Hermans, één jaar na 'Zomerhit': "Vlaamse muziek werd vroeger stiefmoederlijk behandeld"

BV “Ik ben altijd een controle­freak geweest. En dat heeft een weerslag gehad”: Bart Kaëll open over mentale gezondheid

We kennen hem als goedlachse entertainer, maar Bart Kaëll (62) heeft ook moeilijke momenten gekend. Zo belandde hij in een depressie, als gevolg van perfectionisme. “Je kan wel heel veel willen, maar da’s geen natuurlijke manier van leven”, vertelt hij in PRIMO, in een uitgebreid interview waarin hij terugblikt op eerdere uitspraken.