Marcel Vanthilt viert 40 jaar Arbeid Adelt!: “Een fles wijn voor het optreden is een slecht idee”

BV Jelle Cleymans schrijft samen met Gert Verhulst de songtek­sten voor musical ‘Red Star Line’

Op 23 maart gaat de spektakelmusical ‘Red Star Line’ in première. Jelle Cleymans heeft samen met Gert Verhulst meegeschreven aan de songteksten. “Het begon toen we samen de begintune voor ‘De Verhulstjes’ schreven. Dat verliep heel goed. Gert zal gedacht hebben: laten we zo doorgaan. Want voor de duidelijkheid, we doen het samen. Het verliep altijd heel fijn, we schreven dan bij hem thuis, en ‘s middags kookte hij dan omeletjes enzo. Heel gezellig.”