Marcel Vanthilt: “Dat ik bij Willy mocht beginnen, was voor de VRT een onoverkomelijk probleem”

BV Influen­cers Sarah Puttemans en Steffi Mercie op de vingers getikt door de Vlaamse Regulator voor de Media

De nieuwe regels in influencerland worden nog niet door iedereen correct nageleefd. De Vlaamse Regulator voor de Media, de onafhankelijke toezichthouder voor de Vlaamse audiovisuele media, deelt een waarschuwing uit aan influencers Sarah Puttemans, Steffi Mercie en Maximiliaan Verheyen. Zij maken in hun video’s onvoldoende duidelijk wanneer het over ‘commerciële communicatie', of sponsoring gaat.

22 december